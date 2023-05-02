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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
وبناء على ذلك أوضحت النقابة أن:-
1/ الصيدليات الفردية ( الكيان القانونى فردى ) التى تتعامل مع مستهلك نهائى فقط غير مطالبة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.
2/ صيدليات الشركات والصيدليات الفردية التى تتعامل مع شركات أو هيئات حكومية أو خاصة فإنها مطالبة بالتسجيل والإنضمام فى منظومة الفاتورة الالكترونية ومطالبة بإصدار فواتيربيع إلكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات.
3/ المقصود بلفظ التعامل فى النص هو واقعة إصدار الفاتورة.
وانتهى الإجتماع بالإتفاق على تشكيل لجنة رسمية مشتركة دائمة بين النقابة العامة لصيادلة مصر ومصلحة الضرائب المصرية تجتمع بصفة دورية لتسوية أى خلافات أو منازعات ومتابعة كل المستجدات ومناقشة كافة المشاكل الضريبية.
وأكدت لجنة الضرائب بالنقابة العامة استمرارها فى عملها للحصول على أكبر مكتسبات للصيادلة.
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