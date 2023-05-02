شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت نقابة الصيادلة فى بيان لها لها اليوم تفاصيل انضمام الصيدليات إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث توجه وفد لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، المكون من كل من الدكتور كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب وعضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة ـ الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية ـ الدكتور محمد انسى نقيب صيادلة الاسكندرية ـ الدكتور رضا مراد وكيل نقابة صيادلة القاهرة ـ الدكتور محمد ماضى أمين عام نقابة المنوفية - الدكتور ممدوح عبد المنعم أمين صندوق نقابة اسيوط) إلى مقر مصلحة الضرائب المصرية، وتم مقابلة لجنة رفيعة المستوى برئاسة مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية. ودار النقاش بخصوص موضوع الفاتورة الإلكترونية.

وبناء على ذلك أوضحت النقابة أن:-

1/ الصيدليات الفردية ( الكيان القانونى فردى ) التى تتعامل مع مستهلك نهائى فقط غير مطالبة بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

2/ صيدليات الشركات والصيدليات الفردية التى تتعامل مع شركات أو هيئات حكومية أو خاصة فإنها مطالبة بالتسجيل والإنضمام فى منظومة الفاتورة الالكترونية ومطالبة بإصدار فواتيربيع إلكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات.

3/ المقصود بلفظ التعامل فى النص هو واقعة إصدار الفاتورة.

وأفاد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه لا مساس بإتفاقية 2005 الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الصيدليات وأن منظومة الفاتورة الإلكترونية ليس لها علاقة بطرق المحاسبة الضريبية.

وانتهى الإجتماع بالإتفاق على تشكيل لجنة رسمية مشتركة دائمة بين النقابة العامة لصيادلة مصر ومصلحة الضرائب المصرية تجتمع بصفة دورية لتسوية أى خلافات أو منازعات ومتابعة كل المستجدات ومناقشة كافة المشاكل الضريبية.

وأكدت لجنة الضرائب بالنقابة العامة استمرارها فى عملها للحصول على أكبر مكتسبات للصيادلة.



