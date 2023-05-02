شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الصحراء ينظم يوم علمى لوضع حلول لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف والان مع تفاصيل الخبر
وقال رئيس مركز بحوث الصحراء إنه اتساقا لجهود الدولة في حل مشاكل مصادر المياه عن طريق الاهتمام بمصادر المياه غير تقليدية يأتي هذا المشروع ليضع حلولا لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف مما يساهم في تقليل الفجوة بين محدودية المياه والطلب المتزايد عن المياه من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة .
من جانبه أوضح الدكتور عبد الحميد الأعصر الباحث الرئيسي للمشروع بأنه قد تم عرض أهم مخرجات وانجازات المشروع وهي : وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف بانتاجية 20 متر مكعب / يوم تصلح في المناطق النائية والفنادق والمصانع لتوفير الموارد المالية بنسبة 80:90% ، ومفاعل ضوئي لمعالجة الملوثات العضوية والبكتيرية من مياه الصرف ، ووحدة تقطير غشائي بانتاجية متر مكعب / يوم والتي يمكن استخدامها لتحلية مياه الصرف المعالج .
كما يمكن استخدامها في المناطق النائية لشركات البترول لمعالجة وتحلية واعادة استخدام المياه المصاحبة للبترول، وجهاز لانتاج الالياف المجوفة البوليمارية الذي يعتبر اول جهاز تصنيع محلي لتلك الانواع من أغشية الترشيح الفائق علي نطاق نصف صناعي، ودراسة بيئية لمحافظة الشرقية لتوضيح مدي كفائة المياه الجوفية ومدي تأثرها بالمياه.
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