شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التموين يؤكد دعم السلع التموينية بمبلغ سنوى يقترب من 36 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال، دعم السلع التموينية بمبلغ سنوى يقرب من 36 مليار جنيه، أى بمعدل 3 مليارات جنيه كل شهر، علاوة على المنحة أو الزيادة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للأسر الأكثر احتياجا، والتي تصل شهريا إلى 900 مليون جنيه، ممتدة حتى 30 يونيو 2023 .

وأضاف كمال، خلال اتصال هاتفي مع "الأخبار" المذاع عبر قناة " دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن المنحة التي يتم إعطاؤها للأسر الأكثر احتياجا تكون من خلال شبكة توزيع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية والبالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني على مستوي الجمهورية ما بين المجمعات الاستهلاكية وفروع منافذ مشروع جمعيتي، واستمرار الإمداد بالسلع من جانب ما يقرب من 1500 مخزن تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية، بمجهودات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن السلع الأساسية التابعة لوزارة التموين بها ما يقرب من 30 سلعة متنوعة ما بين الزيوت والسكر والأرز والمكرونة والشاي وبعض المساحيق وباقي السلع الأخرى، منوها في الوقت ذاته بوجود احتياطي استراتيجي آمن من السلع.

وأشار إلى انتظام صرف التموين على عدد 64 مليون مستفيد من خلال 23 مليون بطاقة، وهناك غرفة عمليات في قطاع الرقابة والتوزيع منذ أمس ، كما أن المركز الإعلامي للوزارة يتابع انتظام صرف السلع من جانب المنافذ ولم ترد أي شكوى حتى الآن من المواطنين.



وأكد استمرار دعم منظومة الخبز في البطاقة التموينية بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.