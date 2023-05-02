شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مجموعات الدعم للشهادتين الإعدادية والثانوية بمطروح والان مع تفاصيل الخبر
وقد أجرى الدكتور رضا حجازي حوارا مع الطلاب حول آرائهم وكيفية الاستفادة من مجموعات الدعم، مؤكدا أن تنفيذ هذه المجموعات من أجل تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.
وأشادت الطالبات المشاركات بمجموعات الدعم وما تقدمه لهن من فهم المعلومات والإلمام بالمناهج، كما أشرن إلى أنهن تعرفن على هذه المجموعات من خلال القوائم التى تم نشرها داخل المدارس بأسماء المعلمين، والجداول للمواد.
وأشاد الوزير بدور المحافظة فى تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لصالح الطلاب والمعلمين، موجها المديرية بأهمية الاستدامة فى تنفيذها من أجل صالح الطلاب.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمرسى مطروح.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز