شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يطلق سلسلة أنشطة لتوعية العمال بأضرار المخدرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وحرص المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على التواجد مع العمال بالمصانع في العديد من المحافظات، واستهدفت الأنشطة التوعية بأضرار المخدرات وكيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان .
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الأنشطة التوعوية تستهدف أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات خاصة العمال من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطى قوة تحمل في العمل وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض وأنه على مدار العام الماضى تم تنفيذ ما يقرب من 500 فعالية ما بين " ندوات وانشطة توعوية " تستهدف وقاية العمال بالمناطق الصناعية من الوقوع في براثن الإدمان ".
فيما لاقت الأنشطة التوعوية قبولا كبيرا من جانب العمال ويقوم المتطوعون لدى صندوق مكافحة الإدمان بتوزيع مطبوعات تتضمن الرسائل التوعوية ورقم الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023".
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