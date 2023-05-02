شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يقرر زيادة المعاشات لتصل إلى 1350 جنيها اعتبارا من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، زيادة معاشات أعضاء نقابات " الأطباء البشريين- الصيادلة - أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين"، بقيمة 350 جنيها شهريا لتصل إلى 1350 جنيها شهريا تصرف كل 3 أشهر، بدلا من 1000 جنيه شهريا، وذلك اعتبارا من الصرفية المقبلة المقرر لها أغسطس المقبل.

كان قد تم صرف دفعة معاشات "مايو" لأعضاء نقابات "الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، قبل موعدها بشهر بمناسبة عيد الفطر، بقيمة 3 آلاف جنيه لكل مستحق.

وأخطر اتحاد المهن الطبية، النقابات الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، بمواعيد صرف معاشات الأعضاء المستحقين خلال عام 2023، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة أغسطس خلال أيام 8 و9 و10 /8/2023، ودفعة نوفمبر سوف يتم صرفهـا خـلال أيام 7 و8 و9 /11/2023.

وقد أطلق اتحاد نقابات المهن الطبية خدمة جديدة للأعضاء بالمعاشات، يتم من خلالها إرسال رسائل على أرقام هواتفهم الشخصية لإخطارهم بموعد صرف المعاشات، وموعد تحديث بياناتهم لضمان استمرارية الصرف.