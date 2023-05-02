شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد معبر أرقين وموقف كركر لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للسودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، معبر أرقين الحدودى ومستشفى أبوسمبل وموقف كركر جنوب أسوان، لمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجميع النازحين القادمين من دولة السودان.

استهل وزير الصحة والسكان ومحافظ أسوان جولتهم بتفقد مستشفى أبو سمبل الدولى ، وأدار الوزير والمحافظ حواراً مع المرضى ومرافقيهم من الأشقاء السودانيين أو المصريين حيث إستمعا لمطالبهم وإحتياجاتهم، بجانب الإطمئنان على تقديم الخدمات الصحية المتكاملة التى يتم تقديمها بالجودة العالية لجميع الجنسيات داخل هذا الصرح الطبى الذى يضم 29 سرير ، فضلاً عن العيادات الخارجية ، والصيدلية وأقسام العناية المركزة والأشعة والغسيل الكلوى، والمخصصة لإستقبال أى حالات طارئة وضمان سرعة التعامل معها ، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وعقب ذلك زار الدكتور خالد عبد الغفار واللواء أشرف عطية، معبر آرقين البرى الدولى حيث تم متابعة ما تقوم به الفرق الطبية لمناظرة جميع الوافدين من خلال توقيع الكشف الظاهرى فى عيادات الحجر الصحى بجميع منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية ، والكشف عن أى أمراض معدية، ويتم تسليم كل فرد كارت مراقبة صحية ، متضمن عنوان مقر إقامته فى مصر، ورقم هاتف للمتابعة لمدة أسبوعين من تاريخ الوصول ، مع رفع درجة الترصد فى عيادات الحجر الصحى ، وزيادة أعداد الطواقم الطبية بها ، ودعمها بكميات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

واستمع الوزير والمحافظ، أنه يتم تمركز سيارات إسعاف ذاتية التعقيم فى معبر أرقين، وسيارات فى قسطل ، بالإضافة إلى زيادة عدد العيادات المتنقلة فى منافذ الوصول ، وزيادة أعداد الفرق الطبية فى تخصصات الأمراض الباطنة ، والأطفال ، والنساء للتعامل مع أى حالات مرضية ، كما تم رفع درجة الإستعداد فى مستشفيات محافظة أسوان ، والمحافظات المجاورة ، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء فى جميع التخصصات ، فضلاً عن مضاعفة أعداد فرق الطب الوقائى بأسوان والمناطق الحدودية ، وإتخاذ إجراءات مشددة فى مواجهة القوارض ونواقل الأمراض ، وتنظيم دورات مستمرة لتدريب الفرق الطبية المتواجدة هناك على ترصد الأمراض المعدية من خلال فرق وقوافل الحجر الصحى ومكافحة ناقلات الأمراض ، مع تنفيذ أعمال الرش والتعقيم والتطهير اليومى.

وأختتم وزير الصحة ومحافظ أسوان جولتهم بالزيارة الميدانية للموقف البرى الدولى بكركر حيث تفقدا ما يتم بذله من جهود مكثفة لتقديم الخدمات المتنوعة ، والتى من بينها الخدمات الصحية التى يتم تقديمها عبر القوافل الطبية الثابتة والمتنقلة لجميع الوافدين والقادمين من دولة السودان ، وخاصة فى ظل توفير أطقم من الأطباء والتمريض لتقديم الخدمات العلاجية والدعم النفسى للوافدين ، وكذا فرق الإسعاف والهلال الأحمر المصرى وشباب المتطوعيين ، بجانب وجود غرفة عمليات للتدخل السريع مع المواقف الطارئة ، بالإضافة إلى الإنتظام فى أعمال التطهير والتعقيم ، وهو الذى توازى بالتنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم بأسعار مناسبة .