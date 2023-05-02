شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: نجحنا فى فك الاشتباك مع الإصلاح الزراعى بشأن الأراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: "إن النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي كان قائم منذ الستينات، وبتكليف من رئيس الجمهورية، تمكنا من فك الاشتباك فى 23 فدان تقريبا أكثر من 95 % من الاشتباك، وهيئة الإصلاح الزراعي قالوا مفوضين هيئة الأوقاف فى تقنين الأوضاع، ونحن ليس لدينا أى مانع لعملية تقنين الأوضاع وإنهاء هذا الملف نهائيا".

وأضاف وزير الأوقاف فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "بالنسبة لموضوع تسليم عدد 22 برج بالإسكان الاجتماعي، المرحلة الأولى والثانية تم تسليمها بنسبة 100%، والمرحلة الثالثة متبقى منها جزء 5 أبراج سيتم تسليم برجين فى نهاية شهر يونيو وقبل نهاية العام الجاري سيكون تم الانتهاء من المشروع".

واستطرد: "بالنسبة لمشروع ورش الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، قولنا اللى هيدفع 50% من ثمن الوحدة سنقسط له الـ50 % المتبقية، تم التنسيق مع أحد البنوك وسيعطيهم بفائدة مخفضة، سعر الوحدة الآن وصل 600 ألف جنيه، بعد 30 يونيو من لا يأتى للدفع سيتم تشكيل لجنة تقنين جديدة".

جاء ذلك ردا على طلب مناقشة عامة عرضه النائب أحمد البعلي، عن سياسة الحكومة بشأن حل النزاع بين هيئتي الأوقاف، والإصلاح الزراعي بشأن الأراضي المتداخلة بين الهيئتين، وطلب إحاطة مقدم من النائب أحمد فرغلي، عن تأخير تسليم عدد 22 برج بالإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد بموقعي الضواحي واللنش تنفيذ شركة المحمودية للمقاولات التابعة لوزارة الأوقاف، وطلب إحاطة من النائب سيد قاسم، عن إهدار وزارة الأوقاف أكثر من 700 مليون جنيه فى مشروع ورش الحرفيين الجديدة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وطلب الإحاطة من النائبة جيهان البيومي، عن تطوير منطقة طبطباي الواقعة في أول شارع المنيل التابعة لوزارة الأوقاف.