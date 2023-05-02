شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى تعلن الفئات المشاركة فى الجلسات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني غدا، الأربعاء، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

يجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

الحوار الوطنى

أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والمقررون المساعدون باللجان

مقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطنى

منظمات المجتمع المدنى

والإعلاميون وكتاب رأى

رؤساء الجامعات والمراكز البحثية

أعضاء لجنة العفو الرئاسى

الشباب من القوى السياسية المختلفة

رجال الدين

أعضاء مجلس النواب والشيوخ

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