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إطلاق صفارات الإنذار فى جنوب إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، سقطت فى أماكن مفتوحة فى جنوب إسرائيل، وذلك بعد مرور أقل من ساعتين على إعلان نبأ استشهاد الأسير خضر عدنان بسجون الاحتلال . 

 

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي قوله، في بيان، إنه لم يتم تفعيل منظومة القبة الحديدية لسقوط الصواريخ في أماكن مفتوحة.

 

وكان محللون إسرائيليون توقعوا أن تطلق صواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة على إسرائيل، وذلك بعد أن تم الإعلان فجر اليوم عن استشهاد الأسير خضر عدنان، القيادي بالحركة، في سجون الاحتلال، بعد إضرابه عن الطعام 86 يوما، احتجاجا على اعتقاله تعسفيا. 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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