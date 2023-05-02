شكرا لقرائتكم خبر عن سودانية لـ"إكسترا نيوز": تحيا مصر ثلاث مرات.. وبارك الله في الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشهد موقف كركر الدولي على مدار الساعة توافد أعدادا كبيرة من المسافرين على مدار الساعة بين معبري قسطل وأرقين البريين.

وقالت إمرأة فارة من الحرب في وادي حلفا، إنهم استيقظوا صباحا على مشاهد الحرب والقتل "كان المنظر مرعبا ومخيفا بالنسبة لنا فقررنا مغادرة البلد". ووجهت التحية للشعب المصري على حسن الضيافة: "أنا بقول تحيا مصر ثلاث مرات وبارك الله في الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأشارت إلى توفير السلطات المصرية شرائح اتصال هاتفية مجانية استخدموها في التواصل مع أهلهم بالسودان.

وأضاف رجل خمسيني: "من الناحية الاقتصادية خوفنا بصراحة فقررنا لازم نطلع من المنطقة دي، لأننا واجهنا غلاء الأسعار بصورة جنونية بعدما تم إبادة ونهب السلعة التموينية اللازمة للحياة".