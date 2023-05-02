شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف شارع مزلقان منى الأمير فى الحوامدية بطول 700م.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية لمشروعات التطوير والرصف كل في نطاقة للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة، مع رفع معدلات التنفيذ والانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

وفي هذا الإطار، تفقد هاني السيسي رئيس مركز ومدينة الحوامدية، اليوم الثلاثاء، أعمال رصف الطبقة الأولى من شارع ذكري إدريس (مزلقان مني الأمير) بطول 700م ومتوسط عرض 10م، والذي يأتي ضمن مشروعات الرصف والتطوير المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي.

الجدير بالذكر أن مدينة الحوامدية شهدت عددا من مشروعات التطوير والرصف ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023، وهي كالآتي: رصف شارع صلاح سالم بداية من شارع النزهة حتى شارع سعد زغلول، وتطوير طريق مزلقان مني الأمير بداية من طريق 11 حتى آخر شارع سعد زغلول؛ لتحسين الصورة البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستجابة لمطالبة المواطنين، بدأت المحافظة تركيب مطبات صناعية بعدد من الطرق والشوارع الحيوية بالمدينة وتشمل شوارع "صلاح سالم، والصحافة، وجمال عبد الناصر، وأمام الشهر العقاري" إلى جانب طريق "11".



جانب من رصف الطريق



جانب من عمليات الرصف