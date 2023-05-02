شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تعليم الجيزة" يصدر قرارا برفع كفاءة ملاعب المديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مجلس إدارة ملاعب المديرية وإدارة الاتصال السياسي بالمديرية برفع كفاءة وتطوير ملاعب مديرية الجيزة التعليمية، والتى تعد من أقدم وأعرق الملاعب التى تأسست بمصر والكائنة بشارع البساتين بجوار الديوان العام للمديرية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 24 ألف متر مربع، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشفت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أن ملاعب السعيدية تعد من أعرق بل وأهم الملاعب في مصر على الإطلاق ليس لكونها خرجت كوادر رياضية مهمة فحسب، ولكن لأنها تستمد عراقتها من تاريخها الممتد، حيث تنسب هذه الملاعب للمدرسة السعيدية بالجيزة، وهي مدرسة حكومية عريقة أنشأت في عهد الخديوي سعيد باشا ابن محمد علي عام 1908، وتبرعت أسرة محمد علي بالأرض لإنشاء هذه المدرسة عليها، وتعتبر مفرخة للوطنيين فى الوقوف ضد الاستعمار ودعم الثورات الوطنية.. وامتدادا لهذا النهج ومن منطلق المسئولية الوطنية تقرر "تجديد وإحلال ملاعب مديرية التربية والتعليم بالجيزة".

وأوضحت أن مجمع ملاعب المديرية يشمل ملعب كبير قانونى لكرة القدم، وملعب كبير قانونى لكرة الطائرة، وملعب كبير قانونى لكرة السلة، وصالة جمباز، وصالة جمانيزيم، وملاعب خماسية مختلفة المساحات "تنس أرضي -كرة قدم - كرة طائرة - سلة - كرة يد"، ومبانٍ إدارية مكونة من أربع حجرات، ومناطق خدمة مثل "كافتيريا - مسجد - ساحة انتظار سيارات - مدرجات لمشاهدة جميع المباريات".

وأكدت أن ملاعب مديرية التربية والتعليم ساهمت فى تخريج أشهر وأهم الرياضين في مصر ومنهم على سبيل المثال: "كابتن مختار التتش - كابتن حسين حجازى - كابتن صالح سليم - كابتن عادل هيكل - كابتن فتحى مبروك - كابتن أحمد شوبير"، فضلا عن كبرى النوادى الرياضية التى كانت تستأجر الملاعب لتدريب الفرق الرياضية ومنهم النادى الأهلى والمقاولون العرب وبيتروجيت، وذلك لمكانها وموقعها المتميز وتوافر جميع مقاومات التدريب وإقامة المباريات.

وأشارت أن حينما توقفت أعمال صيانة مجمع الملاعب لفترة طويلة أدى ذلك إلى صدور قرار بإغلاق الملاعب لعدم صلاحيتها واحتمال وقوع خسائر مادية وبشرية، وبناء عليه أصدر وكيل الوزارة قراراته وتعليماته لمجلس إدارة ملاعب المديرية وإدارة الاتصال السياسي بالمديرية من خلال الاجتماعات الدورية لهم برفع كفاءة الملاعب وعمل تجديد وإحلال لها، حيث تعتبر ثورة قومية وموارد غير مستغلة، مؤكدا ضرورة الصيانة التى تشكل البنية التحية والكهرباء والمياه، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تحمى وتحافظ على أمن وسلامة الطلاب ليقوموا بممارسة أنشطتهم الرياضية التى حثت عليها الوزارة بأمن وأمان.

وأكدت المديرية أن وكيل الوزارة وضع أسسا وآليات للعمل بالملاعب وكذلك اقتراحاته بإحلال وتجديد الملاعب حتى تكون وجهة مشرفة لمحافظة الجيزة والمديرية ولتعظيم وزيادة الموارد المالية التى كانت ورادة من الملاعب أثناء فترة العمل السابقة، مشيرة أنه جاري العمل على قدم وساق وبمشاركة مجموعة من المؤسسات والهيئات الحكومية والخدمية، مقدمة الشكر لهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وهيئة النظافة والتجميل وشركة الكهرباء والطاقة بالجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والمؤسسات الخاصة المشاركة بأعمال التطوير.