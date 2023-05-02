شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحسيني سباح المانش يوجه رسالة لمنافسه الإيطالى فلافيو (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفرعون المصرى السباح محمد الحسيني عابر المانش، آخر تدريباته، ذلك استعدادا لملتقى أبطال التحدى، المقرر إقامته الجمعة المقبل، ويجمع بين الفرعون المصرى والسباح الإيطالى "الداون سندروم" فلافيو Flavio locci.

وفى آخر تدريباته قال السباح محمد الحسينى، عابر المانش : انتظرك بشغف صديقى فلافيو فى مصر .. الرياضة تربية نفوس وليس جمع كؤوس فهى تجمع الشعوب سويا نحب بعض ونخاف على بعضنا البعض وسنتنافس سويا فى حب مصر وإيطاليا بأخلاق الفرسان .

الملتقى يأتى بتنسيق من جمعية بناة الوطن برئاسه المستشار أحمد فتحي، التى تولت التنسيق والسعى لتنظيم فاعلية وحدث هام يجمع السباحين الدوليين المصري ونظيره الإيطالي تحت اسم "ملتقى أبطال التحدى" بعنوان "الفرعون المصري وقيصر روما" ، وذلك تحت رعاية لوزارة التضامن الاجتماعى.

الملتقى يأتى تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والقنصلية الإيطالية بالأسكندرية، وتأتى للتأكيد على أن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات وطيدة وترابط قوى.

ويعد الحدث لقاء للحضارات من بوابة الرياضه كوسيلة للحب والتعارف والصداقة بين الشعوب، وخصوصا أن هذا الحدث الأول من نوعه.

أولى فاعليات الملتقى يستضيفها مقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بمحافظة الإسكندرية، تحت عنوان الفرعون المصري وقيصر روما، برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الاجتماعي والقنصلية الإيطالية في الإسكندرية.

ويستعد الفرعون المصرى السباح محمد الحسيني عابر المانش، فجر الأربعاء، لاستقبال السباح الإيطالي "الداون سندروم" ڤلاڤيو ( Flavio locci ) ، والذى من المقرر أن يصل القاهرة فجر غدا، وذلك استعدادا لتنظيم فاعلية وحدث هام يجمع السباحين الدوليين المصري و نظيره الإيطالي تحت اسم ملتقى أبطال التحدى بعنوان "الفرعون المصري و قيصر روما".



تدريبات سباح المانش