شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة الأربعاء 3/5/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:36 ص
موعد صلاة الظهر 12:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 4
موعد صلاة المغرب 7:33 م
موعد صلاة العشاء 8:57
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 12:57
موعد صلاة العصر 4:35
موعد صلاة المغرب 7:39 م
موعد صلاة العشاء 9:05 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:30
موعد صلاة الظهر 12:48 م
موعد صلاة العصر 4:25 م
موعد صلاة المغرب 7:30 م
موعد صلاة العشاء 8:54 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:29
وقت صلاة الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:18 م
وقت صلاة العشاء 8:39 م.
وقت صلاة الفجر 4:43 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 14: 4
موعد صلاة المغرب 7:21 م
موعد صلاة العشاء 8:39
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