شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الحضارة ينفى إقامة حفل 5 مايو بداخله.. ويؤكد: الحفلات فى البحيرة المجاورة وخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المتحف القومى للحضارة بيانا نفى فيه إقامة أية حفلات يوم 5 مايو الجارى بداخل المتحف، مؤكدًا أنه لا توجد حفلات خلال هذه الفترة على الإطلاق، وأن المتحف لا يشهد إقامة أية حفلات خاصة.

وأكد البيان الصادر عن المتحف أن الحفل المعلن عنه وغيره من الحفلات تقام فى البحيرة المطل عليها المتحف، وهى لا تخضع للمتحف، وأن الحفلات المقامة بها تقام عن طريق شركات خاصة ولا تمت بصلة للمتحف.

وناشد البيان رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الزج باسم متحف الحضارة فى أمور لا تخصه، مؤكدًا أن كل ما يخص المتحف يتم الإعلان عنه بشكل رسمى من خلال المتحف.