شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تستعرض 9 نتائج مهمة لمبادرة الرئيس للكشف عن السمنة والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن جهود مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، ويستعرض "الخليج 365" جهود المبادرة في النقاط التالية:

1- فحص 8 ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية.

2- المبادرة تستهدف فحص الطلاب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

3- خضوع 30 ألف مدرسة حكومية وخاصة لإجراءات فحص الطلاب.

4- المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية الحالية بجميع محافظات الجمهورية.

5- خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

6- الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان.

7- يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوى على بياناتهم الخاصة، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحى بجميع محافظات الجمهورية.

8- الفرق الطبية المشاركة فى المبادرة بلغت 2400 فريق، ويتكون كل فريق من 3 أفراد (ممرضة، وفنى معمل، وإداري) تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.

9- تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.