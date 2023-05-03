شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يغلق محطة جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق مترو الأنفاق، بداية من غد الخميس ولمدة 48 ساعة، محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو، حيث يستمر الغلق يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023، حيث من المقرر أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة) وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

وأوضحت إدارة مترو الأنفاق أن سبب غلق محطة مترو جامعة القاهرة يومى الخميس والجمعة، هو استكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أن العمل سيجرى على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها، كما يتم تكثيف كافة الأعمال لإنهاء اعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالى.