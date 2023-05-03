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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات النقل بالجيزة الأسبوع المقبل وإعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت تعليمات المديرية على النحو التالي:
- نبذ الخلافات الشخصية بين الجميع ليسود جو الإخاء والتعاون بين الجميع.
- متابعة أوراق الإجابات مع الشؤون المالية والإدارية.
- متابعة التصحيح أولا بأول والتأكد أنه يتم بانضباط.
- يتم إعلان النتيجة بشكل موحد لكل صف دراسي وسوف يتم إعلان جدول إعلان النتائج من قبل المديرية في وقت لاحق.
- التأكد من رصد أعمال السنة ومراجعة الشيتات والدقة في أعمال التصحيح.
- على جميع الموجهين الانتهاء من نسبة 5% و10% في اليوم التالي لأعمال التصحيح.
- التأكد يوميا من رفع الامتحانات الأول والثاني على المنصة مع التأكيد على الموجهين بالتأكد من الصف الدراسي واسم المدرسة.
- يتم وضع امتحانات إدارتي (أكتوبر وحدائق أكتوبر) من توجيه إدارة أكتوبر ويتم رفعه على المنصة بمعرفة تطوير إدارة أكتوبر.
- مراجعة أعمال الصيانة والوصلات الكهربائية للتأكد من النظافة ومخاطبة الأحياء برفع الإشغالات.
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