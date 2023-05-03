شكرا لقرائتكم خبر عن 80% من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة الدعم المخصص للعمال غير المنتظمة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للعمال غير المنتظمة. وأيد 80% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للعمال غير المنتظمة، بينما عارض 20% من القراء مطالب زيادة الدعم المخصص للعمال غير المنتظمة.



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