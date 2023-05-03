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هيئة الأوقاف: مليار و842 مليون جنيه إيرادات خلال 10 أشهر

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الأوقاف أن  إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 /4/ 2023م حتى 30/ 4/ 2023م مبلغًا وقدره (190,778,865) جنيهًا ، بزيادة قدرها (9,992,072) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 5.5%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى2021/ 2022م.

 

وتابعت فى بيان لها : بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 30/ 4/ 2023م مبلغًا وقدره (1,842,636,703) جنيهًا ، بزيادة قدرها (232,430,910) جنيهًا ، بنسبة تقدر  بنحو ( 14,4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة قدرها (444,823,096) جنيهًا ، بنسبة قدرها (31,8% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2020 / 2021م.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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