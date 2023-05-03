شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحوار الوطني .. تعرف على الفئات المشاركة فى الجلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم الأربعاء بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويجتمع ممثلو كافة فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة، للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة، واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء وحتى المواطنين.

وتشارك كافة فئات وأطياف الوطن في مؤتمر إعلان انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني بقاعة مؤتمرات أرض المعارض، والمقرر إذاعة فعالياته على الهواء مباشرة، بحضور وسائل الإعلام المحلية والأجنبية كافة، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني.

الفئات المشاركة فى الحوار الوطني