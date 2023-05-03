شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حرارة وشبورة ونشاط رياح.. الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 3 مايو حتى الإثنين المقبل 8 مايو 2023، لتشهد البلاد اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- الأربعاء 3 مايو :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

الخميس 4 مايو :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

الجمعة 5 مايو :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

السبت 6 مايو :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وحنوب البلاد على فترات متقطعة.

- الأحد 7 مايو والإثنين 8 مايو :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.