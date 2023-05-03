شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة التقديم على ملتقى توظيف محافظة الجيزة.. مزايا تأمينية وحوافز شهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، يوم الأحد المقبل، ملتقى توظيفي للشباب بمقر الجهاز، وذلك بحضور مسئول الموارد البشرية بأحد المطاعم.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية الوظائف المطلوبة والمزايا التي تتيحها.

أولا: الوظائف المطلوبة

-مدير مطعم.

-مساعد مدير مطعم.

-مشرف مطعم (أقصى سن 40 عام - شرط الخبر في مجال الفاست فود).

-عضو فريق.

-طباخ.

-ويتر.

-كول سنتر (أقصى سن من 35 عام - خبرة أو بدون).

ثانيا: المزايا

-تأمين اجتماعي.

-تأمين صحي.

-تأمين على الحياة.

-حوافز شهرية.

-تبس فرى.

-عقد عمل.

-فرص للترقيات على الوظائف الإدارية.

-التدريب على سيستم مكان العمل.

-سكن للمغتربين.

-زى موحد.

ثالثا: طريقة التقديم

وأوضح الجهاز أن على الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوم الأحد المقبل الموافق 7 مايو، بدءً من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، منوها أن للاستفسار عن تفاصيل الملتقى يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198.

الجدير بالذكر أن الملتقى يستعرض الفرص المتاحة لدى مؤسسة العمل "مطعم"، ليتقدم لها الشباب وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم، فيما تقوم المؤسسة بعمل مقابلات مع كل شاب لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف وفى حالة الموافقة يقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة لهم للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.