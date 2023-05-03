شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: زيادة المعاشات 35% الأعلى فى تاريخ اتحاد المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح سليم، أنه كان قد تقدم بطلب للدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، للموافقة على زيادة المعاشات إلى 1400 جنيه بدلا من 1000 جنيه، إلا أنه بعد مناقشات مجلس الاتحاد للدراسات الإكتوارية تم الاتفاق على أن يتم الزيادة فقط بقيمة 350 جنيه، مؤكدا أن الزيادة حق أصيل لأعضاء الجمعية العمومية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
كان قد قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، أمس الثلاثاء، زيادة معاشات أعضاء نقابات " الأطباء البشريين- الصيادلة - أطباء الأسنان- الأطباء البيطريين"، بقيمة 350 جنيها شهريا لتصل إلى 1350 جنيها شهريا تصرف كل 3 أشهر، بدلا من 1000 جنيه شهريا، وذلك اعتبارا من الصرفية المقبلة المقرر لها أغسطس المقبل.
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