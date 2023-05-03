شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية ينعى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- المستشار عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الذى وافته المنية عن عمر ناهز 73 عامًا.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يغفر له ويرحمه وينزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.