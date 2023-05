شكرا لقرائتكم خبر عن هيئات الإفتاء تصدر عددًا جديدًا من "جسور" حول المسائل الخلافية في شوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عددًا جديدًا من نشرة "جسور" الشهرية، حيث يتناول هذا العدد بعض الموضوعات المتنوعة المتعلقة بشهر شوال وعيد الفطر المبارك، وبعض الأحكام، والمسائل التي يدور الجدل حولها كل عام.

ويكتب افتتاحية العدد، الدكتور شوقي عالم، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم حول: "فلسفة الأعياد في الإسلام" حيث يتناول فضيلته كيف أن الأعياد في الإسلام عبادة يتقرَّب بها إلى الله تعالى، وهي شعيرة من شعائر الله ومناسبة فرح وسرور.

كما يطوف العدد على المشهد الإفتائي حول العالم من خلال جولة إخبارية يستعرضها باب "عالم الإفتاء".

أما في باب "رؤى إفتائية" فيتناول العدد موضوعًا حول "خطورة التعصب للفتيا .. خطبتا العيدين وتكبيراتهما نموذجًا"، ويناقش بعض النماذج المهمة مثل خطبتي العيدين وتكبيراتهما حيث يثير المتشددون اللغط حولهما كل عام.

وفي سياق ذي شأن يتناول باب "فتوى أسهمت في حل مشكلة" مسألة إخراج صدقة الفطر نقودًا والجدل المثار حول هذا الرأي، مع سرد الآراء الفقهية في المسألة وحسم الجدل بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة مراعاة للواقع.

كما يستعرض باب "مؤشر الفتوى"، تقريرًا مهمًّا بعنوان: "بعد انتهاء الموسم الرمضاني المؤشر العالمي للفتوى يحلل أكثر القضايا التي أثارت جدلًا"، حيث أوضح تقرير المؤشر أن هناك عدة قضايا إفتائية ودينية لا تزال تثير خلافًا إفتائيًّا، مشيرًا إلى أنها تمثلت في ستِّ قضايا رئيسية، تصدرها قضية "زكاة الفطر ومقدارها"، تلاها قضية "إفطار أصحاب المهن الشاقة أو الطالب أثناء الامتحانات"، ثم قضية "صحة توقيت أذان الفجر بمصر"، وغيرها.

فيما يكتب الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مقالًا بعنوان: "كيف تسهم الفتوى في بناء الحضارة والسلام ونظام عالمي يسوده العدل"، حيث يستعرض فضيلته الفقه الإسلامي المؤسس على كتاب الله تعالى وسُنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، باعتباره أوثق العلوم الشرعية صلة بحياة الناس وأقربها اتصالًا بحركة تطور المجتمعات ونموها واستقرارها.

كما يكتب د. نجم في القسم الإنجليزي من العدد مقالًا بعنوان: Watchfulness: Staying On Track after Ramadan.، كذلك يتناول القسم الإنجليزي مقالًا بعنوان: Back to work، هذا بالإضافة إلى جولة إخبارية باللغة الإنجليزية.

رابط العدد كاملًا: https://www.mediafire.com/file/hckqc9d8o2xape7/Gosoor%252847%2529.pdf/file