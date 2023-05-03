شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: مفاوضة ناجحة لصالح 3 عمال موسميين بجدة والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج وتحصيل مستحقاتهم لدى جهات العمل التى يعملون لديها.
جاء في التقرير الذي تلقته الوزارة من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، والذى أوضح فيه أنه تم سداد المبلغ من الشركة للممثل القانونى للعمالة المصرية ، وتنازل الأخير عن شكواه المقدمة منه بالمكتب لانقضائها صلحاً مع الشركة السعودية، وقدم للمكتب تنازل رسمى واقرار باستلام المبلغ .
وأضاف الملحق العمالي في التقرير، أن المواطن قدم الشكر للمكتب العمالى بجدة على مجهوداته التي قام بها لحل مشكلته من الوساطة والتسوية الودية، وأكد ان المكتب حريص كل الحرص على مصالح المصريين العاملين ويسعى لتحقيقها وتوفير مناخ عمل امن وحل مشكلات العاملين مع أصحاب الأعمال والشركات داخل المملكة، ووعد المكتب الشركة المشكو فى حقها إتخاذ ما يلزم نحو اخطار الوزارة برفع إيقاف التعامل معها تمهيداً لإجراءها الاختبارات المقررة للعمالة لموسم الحج الحالى لعام 1444 هجرياً.
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