شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ندوتان تثقيفيتان حول أحكام قانون العمل بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أنها تلقت تقريراً من علي سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط ، أشار فيه إلى أنه في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقدت المديرية تلك الندوة التثقيفية في إطار سلسلة من الندوات تنفذها المديرية للتعريف بالقانون وأحكام داخل المنشآت ، وتناولت الندوة بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها.
وأضاف مدير المديرية أن الندوة الثانية تناولت أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وشارك فيها 20 عامل وإدارى، كما حاضر في هذه الندوة بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، إبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.
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