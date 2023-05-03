شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: لجنة من الضرائب بالنقابة لاستقبال الأعضاء أصحاب المشكلات الضريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد فريد حمدى أمين عام نقابة الأطباء، عن تواجد لجنة من مصلحة الضرائب بمقر النقابة العامة للأطباء اليوم الأربعاء، من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثانية عصرًا، بحضور مستشار من وزارة المالية والمشرفين على تطوير مركز كبار الممولين، وذلك لتلقى استفسارات وشكاوى الأطباء فيما يتعلق بالضرائب (مثل التقدير الجزافى والتهرب الضريبى).

وأشار الأمين العام، إلى أن هذا الاجراء محدد منذ الاجتماع الذى تم بين وفد النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء مع الدكتور محمد معيط وزير المالية وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، والذى تناول طرح الشكاوى التى ترد من الأطباء من التقدير الجزافى للضرائب وتحريك إجراءات قانونية ضدهم، وفور هذا الاجتماع أصدر رئيس مصلحة الضرائب المصرية القرار رقم 171 لسنة 2023 بتواجد لجنة من مصلحة الضرائب بمقر النقابة العامة للأطباء يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع بدءًا من الأحد 12 مارس الماضى.

ودعت نقابة الأطباء من يرغب من الأطباء أصحاب مشكلات وشكاوى تخص الضرائب الحضور اليوم الأربعاء، لمقر النقابة.