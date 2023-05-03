شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف ومبادئ الحوار الوطنى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.

بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

كما تبدأ جلسات لجان الحوار الوطنى لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، الأحد القادم الموافق 7 مايو، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.

تبدأ جلسات لجان الحوار الوطنى بالمحور السياسى، الذى يشمل خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، فمن ضمن اللجان لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي جاء على رأس موضوعاتها النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى، قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، و الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.

تتمثل أهداف ومبادئ الحوار الوطنى:

الأهداف:

تحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة

الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التى تهم المواطن المصرى

الكشف عن كوادر مؤهلة فى كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى والنقاش حول آليات تحقيقها فى جميع المجالات

دعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة

ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل

المبادئ

الحوار الوطنى قائم على التفهم.. لا الإقناع

الجلسات ليست مناظرة بين رؤى متنافسة، لكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء

الحوار الوطنى يضمن حق الجميع فى المشاركة والتنمية

مصر أولًا.. فعلى طاولة الحوار ننحى انتماءاتنا جانبا ونقدم مصلحة الوطن