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فلسطين تشكر مصر والسعودية على جهودهما فى إنجاح إجلاء الجالية الفلسطينية من السودان

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القاهرة - سامية سيد - شكر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأربعاء، جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية ، على جميع الجهود والتسهيلات، من أجل إنجاح عملية إجلاء أبناء الجالية الفلسطينية من السودان عبر أراضيهما، وصولا إلى أسرهم وذويهم فى الوطن والشتات. 

وبعث المالكى رسالتى شكر إلى نظيريه المصرى سامح شكرى، والسعودى الأمير فيصل بن فرحان، ومن خلالهما إلى قيادتي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده ، على جميع المواقف والجهود الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه في المحافل الدولية كافة. 
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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