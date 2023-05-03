شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تشكر مصر والسعودية على جهودهما فى إنجاح إجلاء الجالية الفلسطينية من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، اليوم الأربعاء، جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، على جميع الجهود والتسهيلات، من أجل إنجاح عملية إجلاء أبناء الجالية الفلسطينية من السودان عبر أراضيهما، وصولا إلى أسرهم وذويهم فى الوطن والشتات.

وبعث المالكى رسالتى شكر إلى نظيريه المصرى سامح شكرى، والسعودى الأمير فيصل بن فرحان، ومن خلالهما إلى قيادتي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، على جميع المواقف والجهود الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه في المحافل الدولية كافة.



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