شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن ارتفاع توريد القمح المحلى لـ800 ألف طن حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، وأنه تم استلام ما يقرب من 800 ألف طن قمح محلى على مستوى الجمهورية، وذلك منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى حتى الآن.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.

وأضاف المصيلحى أن الموسم الحالى شهد دخول 6 صوامع حقلية للخدمة فى موسم 2023 منها 4 صوامع فى محافظة الشرقية "منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد " وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا وأنه يجرى العمل حاليا على إنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة‎، وتأتى إنشاء تلك الصوامع الحقلية لأهميتها فى زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الاقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية وكذلك تقليل معدلات الفاقد.

وأشار الوزير إلى تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالى 60 مليون جنيه‎ وأن هذا يأتى فى إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدى والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذى يقدر حجم الإنتاج اليومى من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف‎.‎

وأكد المصيلحى أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالى من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتى ليشجع المزارعين على زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم‎ لافتا إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلى يساهم فى تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا على ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.