شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توصى المسافرين للحج بتطعيمات الالتهاب السحائى وفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان المسافرين لأداء مناسك الحج بالحصول على تطعيمات فيروس كورونا والالتهاب السحائى قبل السفر للحج.

وأشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية إلى أن وزارة الصحة تقدم التطعيمات المطلوبة والموصى بها قبل السفر لأداء العمرة أو فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، ويمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التى توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمى للوزارة.

ونصح الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضى المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان فى كافة الاستشارات الطبية والوقائية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن البعثة الطبية المصرية للحج، تقوم بتقديم الخدمات العلاجية بعيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنًا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضى المقدسة.