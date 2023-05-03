شكرا لقرائتكم خبر عن مساء اليوم.. مترو الأنفاق يغلق محطة جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق مترو الأنفاق، مساء اليوم الأربعاء نهاية التشغيل، ولمدة 48 ساعة، محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثانى للمترو، حيث يستمر الغلق يومى الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023، حيث من المقرر أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة (48 ساعة) وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

وأوضحت إدارة مترو الأنفاق أن سبب غلق محطة مترو جامعة القاهرة يومى الخميس والجمعة، هو استكمال تنفيذ أعمال كوبرى أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو.

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

وأشارت الهيئة القومية للأنفاق إلى أن العمل سيجرى على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها، كما يتم تكثيف كافة الأعمال لإنهاء اعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون فى استقبال الركاب بنهاية العام الحالى.