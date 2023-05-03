شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: محطة شندويل تضم 9 معاهد بحثية لإنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج، في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفقد الأصول المملوكة للوزارة والوحدات التابعة للوقوف علي أدائها والعائد الاقتصادي المحقق من هذا الأداء ووضع الآليات والإجراءات الكفيلة بتحقيق العائد الاقتصادي العادل والمناسب لقيمه تلك الأصول.

شارك في الزيارة الدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور أبو بكر الدقاق مدير المحطه الإقليمية، والمهندس أحمد طارق وكيل مديريه الإصلاح الزراعي بسوهاج.

وشملت الجولة تفقد مزرعه قطاع الإنتاج، ومركز تدريب شندويل، فضلا عن جمعية أولاد اسماعيل للإصلاح الزراعي، وحقول ومزارعي القمح بالزمام.

وتبلغ مساحة محطة بحوث شندويل حوالي 250 فدان، وتم أنشأتها عام 1964، وتضم 9 معاهد بحثيه لانتاج تقاوي الاساس الخاصه بالمحاصيل الاستراتيجية.

كما تفقد مزرعة قطاع الإنتاج والتي تبلغ مساحتها حوالي 335 فدان، منزرعة بالمانجو والموالح، فضلا عن المحاصيل الاستراتيجيه، كما تبلغ مساحة مركز تدريب شندويل حوالي 5 فدان.

وأكد صالح علي ضروره العنايه القصوي بجميع الأصول ورفع كفاءتها للاستفاده القصوي منها بتحقيق أكبر عائد اقتصادي يتناسب مع قيمتها، لافتا إلى أن تلك الجولات تأتي تنفيذا للتوجيهات المستمره للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية وخطورة ملف الأصول، وضرورة رفع كفاءتها وتطويرها والاستفادة منها بتحقيق العائد المناسب هي الهدف الرئيسي من تلك الجولات.