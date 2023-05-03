شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول روسى يبحث مع سفير مصر بموسكو تطور الأوضاع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسى، والمبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، اليوم الأربعاء، مع السفير المصرى لدى موسكو نزيه النجارى، تطور الأوضاع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان، نُشر على موقعها الرسمى - أنه "جرى خلال اللقاء تبادل صريح للآراء حول الجوانب الرئيسية للوضع الراهن فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الوضع في السودان، وكذلك في سوريا وليبيا". وأضافت الوزارة - في بيانها - أن "الجانبين الروسي والمصري أكدا خلال هذه المشاورات على أهمية مواصلة الحفاظ على الحوار السياسي النشط بين البلدين، بما في ذلك إجراء اتصالات على مختلف المستويات".



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