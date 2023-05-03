شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تُعيد تشكيل هيئة مكتبها.. وأشرف زعلوك وكيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الشيال المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن مجلس النقابة أجرت اليوم الأربعاء، جلسة إجرائية لإعادة تشكيل هيئة المكتب، موضحا أن التشكيل الجديد، هو:

1- الدكتور إيهاب هيكل النقيب.

2- الدكتور أشرف زعلوك وكيل.

3- الدكتور محمد علاء أمين عام.

4- الدكتور حسين عبد الهادى أمين صندوق.

5- الدكتور أحمد رفعت أمين عام مساعد.

6- الدكتور ايمن عبد المتجلى أمين صندوق مساعد.

من ناجية تانية، كانت قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن صدور الدفعة الثالثة عشر والأخيرة من تراخيص مزاولة المهنة للمتقدمين للتسجيل بالنقابة العامة من دفعة 2021 على أن يتم استلام التراخيص حتى يوم الثلاثاء 16 مايو 2023، مشيرة إلى أنه على من لم يجد اسمه فى كل الدفعات السابقة التوجه إلى مقر النقابة لمعرفة موقف الملف الخاص به.

وأوضحت النقابة، أنه يتم استلام تراخيص مزاولة المهنة بأصل كعب استمارة التقديم + البطاقة الشخصية للطبيب، لافته إلى أن مواعيد العمل بالنقابة من يوم الأحد للخميس من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 3 عصرًا.