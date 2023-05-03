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الهجرة تهيب بالمصريين فى السودان الالتزام بأماكن التجمع والتحرك فى أقرب فرصة

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القاهرة - سامية سيد - أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالمواطنين ضرورة الالتزام بأماكن التجمع السابق الإعلان عنها للمصريين فى السودان والتحرك فى أقرب فرصة تجاهها.

 

وأشارت وزارة الهجرة على صفحتها الرسمية، أن نقاط التجمع هى القنصلية العامة المصرية فى بورتسودان، ومنفذى قسطل وأرقين البريين 

 

وأكدت الوزارة انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة "وادى سيدنا"، وتناشد الوزارة المتواجدين حاليا فى القاعدة مغادرتها فى أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات لأى دعوات بخلاف ذلك.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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