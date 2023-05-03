الهجرة تهيب بالمصريين فى السودان الالتزام بأماكن التجمع والتحرك فى أقرب فرصة

وأكدت الوزارة انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة "وادى سيدنا"، وتناشد الوزارة المتواجدين حاليا فى القاعدة مغادرتها فى أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقاط التجمع والإجلاء مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات لأى دعوات بخلاف ذلك.

وأشارت وزارة الهجرة على صفحتها الرسمية، أن نقاط التجمع هى القنصلية العامة المصرية فى بورتسودان، ومنفذى قسطل وأرقين البريين

محمد يوسف

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