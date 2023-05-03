مستشار سفارة إسبانيا يزور الخليج 365.. وإشادة خاصة بتليفزيون الجريدة

القاهرة - سامية سيد - أجرى المستشار الإعلامى لسفارة اسبانيا لدى القاهرة، خوسيه سانشيه كريسبو زيارة لمقر موقع وصحيفة الخليج 365، فى إطار حرص البعثة الدبلوماسية الإسبانية على توطيد علاقتها بوسائل الإعلام المصرية.

ولدى وصوله، كان فى استقبال المستشار الإعلامى للسفارة، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، حيث اصطحبه فى جولة للاطلاع على آلية العمل داخل صالة التحرير، والتعرف على ما تتمتع به غرف الأخبار داخل المؤسسة من تقنيات عالية واحترافية فى صناعة المحتوى الرقمى بشقيه المكتوب والمرئى، فضلًا عن آلية العمل فى النسخة الورقية.

وأشاد المستشار الإعلامى للسفارة بالتطور التقنى الذى يسود مختلف الإصدارات داخل الخليج 365، كما أثنى بشكل خاص على تجربة تليفزيون الخليج 365، حيث حرص على متابعة عدد من البرامج أثناء إعدادها للبث من داخل الاستوديو، فضلًا عن مشاهدته عدد من الأعمال السابقة.

وأكد خوسيه حرصه على التعاون المستمر مع جريدة الخليج 365، لسرعتها في نشر الأخبار المحلية والدولية، ومتابعة الأحداث أولًا بأول، بالإضافة إلى وجود الكثير من الإمكانيات المواكبة للتطور العالمى للتكنولوجيا.