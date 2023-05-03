- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بداية مرحلة جديدة.. محطات مهمة فى الحوار الوطنى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصرى، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
كما تبدأ جلسات لجان الحوار الوطنى لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
إقامة المؤتمر الاقتصادى كأحد مخرجات الحوار الوطنى
مشاركة فعالة فى مؤتمر المناخ بتنظيم جلسة COP 27 بعنوان : "العدالة المناخية وقضايا البيئة"
التقدم بمقترح الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه فى 17 يناير 2024
شارك الحوار الوطنى فى تفعيل لجنة العفو الرئاسى مرة أخرى
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز