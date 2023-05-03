شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى يستعرض الإطار الزمنى للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الاطار الزمني للحوار، مشيرا إلى أنها بدأت بإعلان المنسق العام للحوار، الأمانة العامة الفنية للحوار الوطني، ثم انطلاق الاجتماع الأول لمجلس الأمناء، والانتهاء من اختيار 14 مقرر ومقررة ومساعد لكافة محاور ولجان الحوار.

أشاد "فوزي"، خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، قائلا: "مبتشغلش لوحدى .. ليا 75 زميلا وزميلة من المتدربين بالأكاديمية الوطنية للتدريب..هتفرحوا ان عندنا هذا المستوى من الجدية والتفاني في العمل.

أوضح أبرز القرارات التي أصدرتها الأمانة، وذكر منها، إصدار لائحة منظمة لعمله وهى التي أوجدت مجلس أمناء ولجان فرعية، وصدور مدونة للسلوك والأخلاق.