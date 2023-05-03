شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني تعرض فيلما تسجيليا بعد انتهاء كلمة الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عرضت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، فيلمًا تسجيليًا حول الحوار الوطني، وذلك بعد انتهاء الكلمة المسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي عرضت في مستهل الجلسة.

ويجتمع ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة، ويعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

يشارك فى الجلسة الافتتاحية، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، والمقررين والمقررين المساعدين باللجان، ومقدمى المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، ومنظمات المجتمع المدنى، والإعلاميين وكتاب رأى، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، الشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وشخصيات أخرى.

وأكدت إدارة الحوار الوطنى أنه على مدار اجتماعات المرحلة التحضيرية، تلقى الحوار الوطني العديد من طلبات المشاركة واستقبل العديد من المقترحات والرؤى من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، ومواطنين.