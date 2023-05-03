شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الحوار الوطنى يحقق نتائج ملموسة تجاه القضايا كافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحية تقدير وإعزاز، للمجتمعين فى جلسات الحوار الوطني.

وقال الرئيس السيسى، فى كلمة مسجلة، في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، إنه علو مدار عام مضى، ومنذ أن دعا إلى الحوار الوطنى، فقد تابع عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على: "بأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية" مشددًا على أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى ينتظرها من الجمع الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصرى.

وأكد الرئيس السيسى أن الحوار الوطني يحقق نتائج ملموسة تجاه كافة القضايا