شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد العال: الحوار الوطنى فرصة عظيمة لإعادة جمع شمل اتحاد 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن الحوار الوطنى هو الوسيلة المثلى وفرصة عظيمة لإعادة جمع شمل اتحاد 30 يونيو.

وأضاف رئيس حزب التجمع، خلال كلمته الافتتاحية بالحوار الوطنى، أن الدعوة إلى الحوار الوطني فارقة بين مرحلتين هما مرحلة الثورة التي يقصد بها 25 يناير، ومرحلة الاستقرار ويقصد بها أحداث ما بعد 30 يونيو.

وحذر سيد عبد العال من محاولات إفشال الحوار الوطنى، قائلا :" لن نسمح بذلك على أي حال من الأحوال".