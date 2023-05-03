شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مقابلات المتقدمين لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية الدولية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المدارس الرسمية الدولية، مواعيد عقد مقابلات للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمستوى الأول رياض أطفال للعام الدراسي المقبل 2024/2023 بداية من الأسبوع المقبل.

وأكدت المدارس الرسمية الدولية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي، أنه بناءا عليه سيتم البدء في إرسال البريد الإلكتروني من اليوم لذلك يرجى متابعة البريد الإلكتروني الخاص بكم المسجل بالنموذج الإلكتروني الخاص بالألتحاق ).

وحددت وزارة التربية والتعليم، المستندات المطلوبة لعقد المقابلة الشخصية للالتحاق بالمستوى الأول رياض أطفال للعام الدراسي المقبل 2024/2023 وهي كالتالي:-

- عدد (1) صورة شخصية حديثة للطفل.

- صورة شهادة الميلاد للحمل و الأصل للإطلاع فقط.

- أصل أو صورة مستمدة من مؤهل عالم يكن المؤهل مذكور ببطاقة الرقم القومي .

- صورة البطاقة الشخصية الآب والام والأطلاع على الأصل.

- يتم طباعة النموذج الذي سيتم أرفاقة والبريد الإلكتروني وملء البيانات الموجودة بداخله بدقة والتوقيع اسفل كل ورقة من النموذج من قبل ولي الأمر.

- يتم وضع جميع المستندات المطلوبة في حافظة بلاستيك شفاف وكتابة الاسم على ملصق يوضع على الحافظة.