شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجابات 6 أسئلة حول الاستفادة من خدمات وزارة البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض الأسئلة التي تجول بخاطر بعض المهتمين بالمفل البيئي في مصر، والتي قد يخفق البعض في معرفة إجابات لها، او يصاب بالتشتيت في حال طرحها، وخاصة مع تشابك الملفات البيئية، واختصاصات بعض الإدارات في وزارة البيئة، والتي قد تكون أحيانا مسئولة عن عدد من الملفات ومسئولة عن بعض الخطوات المرتبطة بكل ملف على حدى.

خلال هذا التقرير نرصد بعض الأسئلة الشائعة في ملف البيئة، والاجابات عليها.

يتم التعرف على المشروعات التى تحتاج إلى موافقة بيئية من خلال صفحة " تقييم الأثر البيئى" الموجودة فى "الخدمات"، وتكون الموافقة البيئية للمشروع عن طريق اتباع الإجراءات الموضحة فى الصفحة، أيضاً متوفر فى نفس الصفحة النماذج المطلوبة، كذلك يوجد خدمة "الاستعلام عن موقف المشروعات" التى قدمت أوراقها، بالإضافة إلى "أدلة إرشادية" للمساعدة فى إجراء دراسة التقييم البيئى المطلوبة.

س 1 كيفية الحصول على موافقة بيئية للمشروع؟

س2 كيف أرسل شكوى - استعلام؟

يرجى ارسال الشكاوى ومتابعتها من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg)، الخط الساخن:16528. حيث تم الربط مع البوابة فى أبريل 2018.

ويرجى ارسال الاستعلامات من خلال صفحة الاستعلامات على موقع الوزارة. كما يمكن متابعة الاستعلام بالإضافة إلى الشكاوى قبل إبريل 2018 والتى تم إدخالها على موقع الوزارة من خلال صفحة متابعة الطلب على الموقع.

س3 كيفية الحصول على تمويل لفكرة مشروع يعود بالفائدة على البيئة؟

يتم التعرف على إجراءات اتاحة التمويل من خلال "خدمات" صفحة "التمويل والدعم" موقع "صندوق حماية البيئة" وهذا من خلال أحد البرامج التى يتيحها الصندوق، ويكون ذلك فى خطوات معينة لتقديم طلب الدعم، تبعاً للبرامج المعلنة فى الأولويات البيئية للصندوق فى نفس العام. مع ملاحظة أن الصندوق يشجع المشروعات التى تتبنى أساليب الإنتاج الأنظف، كما يمكنه المشاركة فى التمويل والدعم مع جهات أخرى.

يوجد فى "خدمات" رابط "التدريب البيئى" الذى تقدمه الإدارة العامة للتدريب وهو مكون من مجموعة من البرامج التدريبية فى مختلف مجالات البيئة، وكذلك يمكن إعداد برامج أخرى جديدة غير المحددة من قبل الإدارة، طبقاً للإحتياجات المختلفة.

س5 كيفية التقدم للحصول على الاعتماد كأخصائى بيئى أو استشارى بيئى أو مكتب استشارى فى مجال البيئة؟

يمكن التقديم للحصول على الاعتماد المطلوب من خلال تقديم طلب مرفقاً به النموذج المعد لذلك. والتفاصيل على صفحة "خدمات" ومنه لرابط "ترخيص مزاولة الأعمال والاستشارات البيئة".

س6 ما هو التفتيش البيئى؟

يمكن التعرف على أهداف التفتيش، مجالات اختصاص مفتشى البيئة، النماذج، وإجراءات التصالح من خلال صفحة "خدمات" ومنها لرابط "التفتيش البيئى".