شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط اختيار الراغبين للعمل بكنترول الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: يتم اختيار الأعضاء وفقا للضوابط والنسب التالية:
1- يتم اختيار الأعضاء عن طريق إجراء قرعة إلكترونية للمتقدمين بنسبة (50 %) من الأعضاء الذين لم يسبق لهم الاشتراك في لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية من قبل.
2- تخصص نسبة الـ (50 %) الأخرى من الأعضاء القدامى (ذوي الخبرة).
3- يتم اختيار نسبة (30 %) احتياطي من الأعداد المطلوبة وبالنسب والمعدلات السابقة نفسها.
4- في حالة عدم استكمال عدد الأعضاء المطلوبين للعمل بالكنترول طبقًا للبنود السابقة يكلف رئيس لجنة النظام والمراقبة بندب العدد المطلوب لاستكمال العمل.
1- الأولوية لرؤساء الحجرات عن العام الماضي، والذي يحدده رئيس الكنترول بناءً على الكفاءة.
2- اختيار أعضاء الحجرات حسب الأعلى في التقييم الدوري المقدم من رئيس الحجرة.
3- ألا يكون العضو قد أخطأ أخطاء فادحة مسجلة ضده خلال عمله في الكنترول بالسنوات السابقة.
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