شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر سلطنة عمان ينتخب الاتحاد العمالى للسلطنة بمشاركة اتحاد العمال المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت العاصمة العمانية (مسقط) المؤتمر العمالي الرابع للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان والذي عقد صباح أمس الأربعاء 3 مايو تحت رعاية عبد الله بن محمد بن سعيد السعدي وزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان.

وشارك في المؤتمر محمد جبران رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ونائب الأمين العام للأتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والدكتورة سولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية والأمين العام للأتحاد العربي لعمال المصارف والمالية والتجارة.

وجرى خلال فعاليات المؤتمر انتخاب مجلس إدارة جديد للأتحاد العمالي للسلطنة، وذلك بحضور وفود نقابية من الدول العربية الشقيقة

أسفرت انتخابات مجلس الادارة الجديد للاتحاد العمالي عن الفوز بمنصب رئيس الإتحاد نبهان بن أحمد بن محمد البطاشي إلى جانب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الإتحاد وهم إبراهيم بن حمد بن محمد البلوشي، إسحاق بن جمعة بن حمود الخروصي، حامد بن سليم بن راشد المعمري، سعاد بنت علي بن سعيد السليمية، طيبة بنت سليمان بن خلفان الحسنية، عايدة بنت شامس بن زايد الهاشمية، عمار بن سالم بن عبد الله الغفيلي، محبوب بن محمد بن عبد الله الرحيلي محمد بن حمد بن محمد الهنائي، ناصر بن سعيد بن ناصر العريمي.