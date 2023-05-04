شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعرب عن خالص تعازيها فى ضحايا حادث إطلاق النار فى بلجراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن خالص التعازي لجمهورية صربيا في ضحايا حادث إطلاق النار الصادم بمدرسة بالعاصمة بلجراد، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص من بينهم 8 أطفال وجرح آخرين.

كما تقدم المتحدث باسم الخارجية بصادق المواساة لذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً على تضامن مصر ووقوفها جنباً إلى جنب مع حكومة وشعب صربيا في هذا الحادث الأليم.